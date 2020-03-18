Единороссы отдают общественные приемные в распоряжение штабов по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" временно ограничивает прием граждан в своих общественных приемных и отдает их инфраструктуру в распоряжение штабов по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщил в среду на селекторном совещании с региональными отделениями партии секретарь ее генсовета Андрей Турчак, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале единороссов.

"Инфраструктура приемных вместе с сотрудниками передается в распоряжение оперативных штабов по противодействию распространению коронавируса, развернутых в регионах", - цитируется в сообщении заявление Турчака.

Также отмечается, что "с сегодняшнего дня все общественные приемные "Единой России" переходят в удаленный режим - временно ограничивается личный прием граждан".

Ранее председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения и центральный исполком партии на удаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса. Он также поставил перед единороссами задачу оказать людям всю необходимую помощь в период противодействия распространению коронавируса, для чего "подключить весь партийный ресурс - общественные приемные, депутатский корпус, совет сторонников, первичные отделения партии, всю имеющуюся инфраструктуру, перейти на режим работы, основанный на принципах волонтерства".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования, за сутки их число выросло на 33.