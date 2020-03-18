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Ситуация с вылетом россиян из Черногории
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Источник: получено разрешение Черногории на вылет российских туристов рейсом "Аэрофлота"

По его данным, вылет состоится 19 марта
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© Сергей Бобылев/ТАСС

БЕЛГРАД, 18 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Власти Черногории разрешили вылет в Москву российских туристов, несмотря на прекращение авиасообщения в связи с коронавирусом. Об этом рассказал в среду ТАСС дипломатический источник. 

"Получено разрешение черногорской стороны на вылет пассажиров "Аэрофлота". Вылет сегодня", - сообщил он. По данным собеседника агентства, в Россию смогут вернуться несколько десятков человек. 

Во вторник авиакомпания "Аэрофлот" и ее "дочка" "Победа" заявили, что не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия соответствующего разрешения руководства Черногории. В Росавиации проинформировали, что совместно с МИД уже занимаются решением этого вопроса. В Тивате в настоящее время находятся более 100 пассажиров "Аэрофлота" и около тысячи - "Победы", всего в стране около 1,8 тыс. россиян, ожидающих возвращения. При этом среди них есть также онкобольные, лекарств для которых в Черногории уже нет. 

Ранее российские дипломаты получили принципиальное согласие черногорской стороны на организацию возвращения соотечественников самолетами компаний РФ. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в Черногории Кирилл Киржа, идет согласование сроков. 

Дипломаты РФ находятся в постоянном контакте с российскими туристами и властями Черногории. "Буквально только что мы отправили вторую партию наших сотрудников для обеспечения российских граждан водой и всем необходимым", - отметил посол. По данным диппредставительства, как минимум один россиянин испытывает проблемы со здоровьем. "В этой связи дипломаты находятся в постоянном контакте с министерством здравоохранения страны и муниципальными властями для решения данного вопроса", - сказал Киржа.

Теги
ЧерногорияРоссияСитуация с вылетом россиян из Черногории
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