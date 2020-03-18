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Распространение коронавируса нового типа

МИД запустил портал sos.midhelp.ru для помощи россиянам, желающим вернуться из-за рубежа

На сайте можно быстро связаться с загранучреждениями РФ, а также получить оперативную информацию по развитию ситуации с коронавирусом в мире

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в среду запустил портал sos.midhelp.ru для экстренной связи граждан, оказавшихся в затруднительной ситуации за рубежом, с российскими дипучреждениями. Ресурс "Безопасное пребывание за рубежом" предназначен для помощи россиянам в связи с ограничительными мерами по противодействию распространению коронавируса в различных странах.

Желающие вернуться на родину граждане имеют возможность оставить свои данные на сайте, быстро связаться с загранучреждениями РФ, а также получить оперативную информацию по развитию ситуации с коронавирусом в мире. МИД РФ публикует сведения по последним ограничительным мерам (введению карантина, закрытию границ, отмене транспортного сообщения) в государствах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Кроме того, посетители сайта могут найти на портале различные памятки по профилактике инфекции и другую полезную информацию о вирусе.

Во вторник дипведомство сообщило о создании координационного штаба для помощи россиянам, желающим вернуться на родину. В министерстве призвали граждан РФ, оказавшихся в сложном положении за рубежом, незамедлительно обратиться в ближайшее загранучреждение России.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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