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Суд на Кубани аннулировал лицензию интерната, о котором спрашивали Путина

Лицензия аннулирована по требованию Министерства образования науки и молодежной политики Краснодарского края

КРАСНОДАР, 18 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края аннулировал лицензию на образовательную деятельность школы-интерната имени М. П. Щетинина, удовлетворив исковое заявление Министерства образования науки и молодежной политики Краснодарского края.

В конце 2019 года на большой пресс-конференции президенту России Владимиру Путину был задан вопрос о ситуации со школой Михаила Щетинина, которая использовала нестандартные методики преподавания, но некоторое время назад была закрыта. Путин обещал обсудить вопрос с местными властями.

"Заявленные требования Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края удовлетворить. Аннулировать лицензию на осуществление образовательной деятельности лицею", - сказал судья, уточнив, что решение может быть обжаловано.

В ходе заседания представители министерства образования Краснодарского края сообщали, что среди грубых нарушений в деятельности лицея было выявлено отсутствие стадиона для спортивного воспитания учащихся и лицензии на осуществление медицинской деятельности в учреждении. Представители лицея заявляли, что на данный момент спортивное оборудование в учреждении имеется, медицинская деятельность осуществлялась по договору сотрудниками геленджикской поликлиники.

В ходе заседания представители лицея ходатайствовали о привлечении к делу третьих лиц, а именно Министерства просвещения РФ и Росреестра, в удовлетворении ходатайства судьей было отказано.

Ранее в ходе проверки Министерством образования Краснодарского края, региональным управлением Роспотребнадзора, МЧС и другими ведомствами было выявлено 39 нарушений, некоторые из них касались условий проживания детей. По данным Министерства образования Краснодарского края, также лицеем-интернатом нарушалось академическое право на каникулы, несовершеннолетние обучающиеся привлекались без согласия родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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