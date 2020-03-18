В Крыму празднуют "Русскую весну"

СИМФЕРОПОЛЬ/СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Более 500 человек из разных регионов на автомобилях, мотоциклах, грузовиках и даже на бронетранспортере (БТР) совершили пробег по маршруту Симферополь - Севастополь в День воссоединения Крыма с Россией. Байкеров не испугала общая ситуация с распространением коронавируса и ограничение проведения массовых мероприятий. Расстояние примерно в 100 км колонна преодолела почти за три часа. По пути следования участников акции приветствовали водители и прохожие.

Шесть лет назад Республика Крым и Город-герой Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Никакой заразы

На площади у Совета министров Крыма собирается колонна байкеров. На соседней улице выстраиваются друг за другом БТР, грузовики, сотни легковушек. Автомотопробег уже стал традицией празднования "Крымской весны" на полуострове, рассказывает руководитель отделения мотоклуба "Ночные волки" в Симферополе Петр Никитин, отмечая, что на число участников в этот раз не повлияли даже ограничения, введенные из-за распространения в мире коронавируса. "Желающих меньше не становится, кто приезжал каждый год, тот постоянно и приезжает. Лучшее средство от коронавируса - это езда на мотоцикле, на лице маска-балаклава - и нет никакой заразы", - сказал ТАСС Никитин.

Перед стартом колонны крымчан с шестой годовщиной воссоединения с Россией поздравил командир Казачьей национальной гвардии Всевеликого войска Донского Николай Козицин. "Шесть лет назад мы встали на защиту "Русской весны", не побоявшись ничего! А сегодня мы ехали по новому мосту в первый раз. Это, скажу вам, что-то. Действительно, полуостров соединился с Россией, и Крым стал российским", - отметил Козицин.

Колонна двинулась по улицам Симферополя. Первая остановка - за городом на участке недавно отстроенной трассы "Дубки - Левадки", чтобы подождать отставших. Вереница мотоциклов с флагами России и Крыма растянулась на многие километры. Здесь и бронетранспортер со знаменем Победы, на котором едут казаки и участники народного ополчения, внедорожники с флагами Донецкой и Луганской народных республик, байкеры с Андреевскими флагами.

Встреча в Городе-герое

В Городе-герое на Сапун-горе колонну встречает мотоколонна города русских моряков, а также "река" украшенных триколорами мотоциклов и автомобилей течет по улицам к площади Нахимова.

Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) вспоминает, как шесть лет назад привез сюда врученный президентом Владимиром Путиным флаг России. "Вся площадь Нахимова утопала в триколоре. Я такого не видел даже в День государственного флага. Это незабываемое для меня впечатление", - говорит Залдостанов журналистам.

Байкеры и автомобилисты прибывают на площадку у горы Гасфорта, где запланирована кульминация праздника. Здесь проводится традиционное летнее байк-шоу мотоклуба "Ночные волки". "Первые блокпосты в Севастополе строили "Ночные волки". Блоки были взяты отсюда с наших декораций. Для нас участие в праздновании шестилетия "Крымской весны" - это естественная потребность, ведь мы не чувствуем себя здесь гостями, мы чувствуем себя севастопольцами", - отмечает лидер мотоклуба.

Русский лес

Залдостанов дает старт акции "Русский лес" - высадке сотни саженцев у горы Гасфорта в честь 75-летия Победы и шестилетия "Крымской весны". Байкеры теперь называют это место "Роща "Русской весны". "Сажают здесь люди из многих республик, в том числе ДНР, ЛНР, Абхазия, Сербия, Закарпатье. Ставрополье - вот рядом. Это наш многонациональный общий русский лес", - рассказывает первый командир самообороны Севастополя Александр Синявский.

Далее - праздничный концерт с участием Юлии Чичериной, песни которой, как признались сами участники "Крымской весны", поддерживали их боевой дух шесть лет назад. Сегодня певица с теми композициями, которые появились уже после воссоединения полуострова с Россией: "На передовой", "Донбасс - моя Спарта".

Аэропорт из бисера

Выставки к шестой годовщине Дня воссоединения Крыма с Россией проходят во всех регионах полуострова. Одна из них открылась в среду и в международном аэропорту "Симферополь", аэропорт после воссоединения полуострова с Россией был практически полностью перестроен и сейчас принимает большинство гостей, прибывающих в Крым и Севастополь.