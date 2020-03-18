Путин благодарен строителям Крымского моста за настрой на конечный результат

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин благодарен строителям Крымского моста за их работу, но, по мнению главы государства, особенно ценен был их настрой. Путин уверен, что воплощение в жизнь таких проектов под силу только россиянам.

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"Я хочу вас поблагодарить за результат, но особенно хочу поблагодарить за тот настрой, который сложился в коллективе во время этой работы", - обратился президент к строителям Крымского моста, которым вручил государственные награды.

Он пересказал свой разговор с предпринимателем Аркадием Ротенбергом, который произошел до начала стройки. По словам главы государства, ему пришлось задать Ротенбергу несколько "нескромных вопросов". "У тебя есть какая-то собственность за границей, недвижимость, активы?" - повторил тогдашний вопрос Путин. Он привел ответ предпринимателя: "Я же бизнесом занимаюсь, есть кое-что". "А ты знаешь, ты можешь это потерять", - предупредил глава государства.

По его оценке, "ответ был очень хорошим": "Пусть подавятся! То, что вы нам поручаете, гораздо важнее этих шалабушек". Глава государства признался, что также предупреждал Ротенберга о том, что тот из-за строительства Крымского моста может быть лишен возможности ездить по миру многие годы. "Да плевать, я уже везде был, где хотел, а страна у нас такая большая, я в стране еще не во всех местах был", - привел ответ бизнесмена Путин.

Президент заявил, что когда он разговаривал и с другими участниками проекта, у всех "настрой был примерно одинаковый". "У всех людей разное жизненное положение, разное финансовое положение, разные судьбы, но настрой был именно такой: настрой на то, что стоит очень важная государственная задача, которую нужно решить вне зависимости от того, как складывается судьба каждого из участников этого большого, масштабного проекта", - подчеркнул глава государства. "Я хотел бы поблагодарить всех за такой настрой на конечный результат вне зависимости от того, что он для каждого стоил", - отметил Путин.

Он полагает, что "именно такое отношение к делу и привело к положительному результату". Президент сказал, что знает, как шли дискуссии, связанные с финансированием проекта, когда "люди были готовы вообще отказаться если не от зарплаты, то от любой прибыли, только бы вовремя и качественно сделать порученную работу". "Далеко не везде, не во всех странах создается такая атмосфера при решении важных, крупных производственных задач. Наверное, это характерно действительно только для нашей страны, для нашего народа", - уверен Путин.

Он вспомнил слова одного из участников проекта, произнесенные в момент установки первой арки Крымского моста: "Только русские люди могут это сделать". "С этим трудно не согласиться, так и есть", - убежден Путин.

Новые проекты

Путин уверен, что у строителей Крымского моста еще будут крупные и важные проекты. Глава государства считает символичным, что награждает строителей в музее "Константиновская батарея", которая является символом непобедимости русского оружия и духа.

"Уверен, что у вас еще будут мощные, большие, нужные для страны объекты, где вы сможете себя реализовать, реализовать свой талант, свои способности", - обратился Путин к строителям Крымского моста, которым вручил государственные награды.

Он признался: "Долго думали, где проводить сегодняшнюю церемонию. Первоначально планировали в Кремле, но все-таки решили осуществить это мероприятие именно здесь - в Севастополе, в Крыму - и, на мой взгляд, выбрали очень подходящее для этого место". "Это место, безусловно, одно из самых знаковых мест в нашей истории, связано с воинской славой нашего Отечества, является символом непобедимости русского оружия и русского духа. Я думаю, что само место проведения сегодняшней церемонии соответствует тому, что мы отмечаем", - подчеркнул президент.

Музейно-выставочный комплекс "Константиновская батарея" отреставрирован Русским географическим обществом. Первая его часть открылась в Севастополе в 2017 году. Константиновская батарея была построена в XIX веке, чтобы закрывать вход в Севастопольскую бухту неприятельским кораблям. Объект расположен на северной оконечности одноименной бухты, на мысе Константиновский. Крепость входит в число старейших сохранившихся зданий Севастополя. Это один из главных символов города и памятник российского фортификационного искусства и военной архитектуры.

Во время Великой Отечественной войны в форте базировались подразделения охраны водного района. Когда советские войска отступали из города, батарея на протяжении трех суток прикрывала отплывавшие из Севастопольской бухты суда. Защитники до последнего отражали массированные атаки немцев, пока последний морской транспорт не вышел за пределы севастопольского рейда.

Строители восстановили цитадель по старинным чертежам, которые предоставил Центральный архив ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.