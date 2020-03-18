В ПФО из-за пандемии ввели режим повышенной готовности

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Все субъекты Приволжского федерального округа (ПФО) из-за ситуации с распространением коронавируса ввели на своих территориях режим повышенной готовности, сообщили власти регионов. Предприятия в Башкирии и Удмуртии открыли новые производства медицинских масок, в Казани ученые приступили к проекту по разработке вакцины, а в Ульяновске создали прототип тест-системы для диагностики COVID-19. В настоящее время в ПФО зафиксировано 11 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией - пять в Самарской области, два в Пермском крае, по одному случаю в Кировской, Нижегородской, Пензенской областях и Татарстане. По данным властей, состояние пациентов удовлетворительное. В среду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал на своей странице в Instagram, что в регионе выявлен еще один случай заражения, однако власти ждут подтверждения этой информации от оперативного штаба, подтверждения наличия вируса ожидают также пять жителей Кировской области. Больше масок "Что касается средств индивидуальной защиты, в частности масок, у нас в республике оперативно организовано производство медицинских масок компанией "Локомотив". Ежедневный объем производства - 120 тыс. штук, это порядка 8-10% ежедневного производства в Российской Федерации", - рассказал в среду журналистам министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев. В ближайшие три дня поток продукции будет направлен в ГУП "Аптеки Удмуртии".

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Еще одно производство многоразовых медицинских масок запустили в Башкирии - до 3 тыс. штук в день. "ГУП Башкирские художественные промыслы "Агидель" начало изготовление марлевых масок многократного использования, которые будут поступать в аптечную сеть "Башфармация", - сообщил в среду министр здравоохранения региона Максим Забелин на заседании оперативного штаба. По данным властей республики, производство защитных масок готовы наладить еще 11 предприятий региона. Новое производство медицинских масок запустят и в Пермском крае. "Один из пермских предпринимателей готов наладить производство медицинских масок для покрытия нужд Пермского края. Через неделю он готов запустить производство", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России. Пермская компания по производству эко-сумок начала шить на заказ многоразовые трехслойные маски из хлопчатобумажной ткани. В Саратовской области производитель разработал и создал новую линейку оборудования для упаковки антисептических средств, рассказали на предприятии "Аврора". Это уникальный комплекс розлива, закупорки и этикетировки жидкого санитайзера в пластиковые картриджи с дозаторами. Своя тест-система и вакцина Ульяновская компания "ТестГен" разработала прототип тест-системы для диагностики коронавируса. Создатели заверили, что результаты анализов благодаря разработке их прототипа можно будет получить в течение двух часов. Сейчас идет подготовка документов для получения регистрационного удостоверения на медицинское изделие, сообщили в пресс-службе компании. В "ТестГен" отметили, что сложность диагностики заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, состоит в том, что его симптомы схожи с ОРВИ и гриппом, поэтому для точной постановки диагноза необходим молекулярно-генетический тест (ПЦР-исследование). Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил журналистам, что сертификацию предполагается пройти в кратчайшие сроки.

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