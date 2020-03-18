Израиль закрыл въезд для иностранцев из-за распространения коронавируса

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 марта. /ТАСС/. Израиль с 18 марта закрыл въезд на свою территорию для иностранных граждан в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщило в среду Управление по вопросам населения и миграции еврейского государства.

"В соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения с сегодняшнего дня [18 марта] иностранным гражданам не будет разрешен въезд в Израиль, даже если у них есть возможность пройти карантин в изоляции. Было решено, что иностранные граждане, которые не являются гражданами или жителями Израиля, не будут допускаться на территорию Государства Израиль. Исключения будут сделаны для тех, у кого центр жизни находится в Израиле. Решение вступает в силу с момента публикации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления в среду вечером.

12 марта власти Израиля ввели обязательный двухнедельный карантин для всех иностранцев, прибывающих на территорию еврейского государства. Иностранные граждане были обязаны за пять рабочих дней до пересечения границы письменно уведомить израильское посольство в стране выезда об адресе прохождения карантина, чтобы получить ответное письмо, которое бы стало пропуском на границе. Как отметили в среду в Управлении по вопросам населения и миграции Израиля, после введения этой меры 12 марта въезд иностранцев на израильскую территорию практически полностью прекратился. При этом, по данным ведомства по состоянию на среду, с 3 марта еврейское государство покинули 145 тыс. иностранных граждан, причем 5,8 тыс. человек - за последние сутки.

Минздрав Израиля сообщил, что число заразившихся коронавирусом в Израиле выросло в среду до 433, увеличившись с утра на 6 человек. По его данным, состояние шести заболевших оценивается как тяжелое, 11 человек выздоровели, летальных исходов не зарегистрировано. Первый случай заражения был выявлен на территории еврейского государства 27 февраля у соотечественника, вернувшегося домой из Италии.