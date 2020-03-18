Волонтеры Победы высадили в первый день Международной акции "Сад памяти" 136 тыс. саженцев

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Первый день Международной акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, объединил Волонтеров Победы, ветеранов и общественников восьми городов юга России, в которых в общей сложности было высажено 136 тыс. саженцев. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства.

"Первыми городами, где 18 марта началась высадка деревьев в память о 27 млн погибших во время войны, стали Севастополь, Керчь, Симферополь, Феодосия, Волгоград, Новороссийск, Анапа и Грозный. В день Международной акции Волонтеры Победы посадили 136 тыс. саженцев. В их высадке участвовали ветераны Великой Отечественной войны, общественность", - сказали в пресс-службе федерального ведомства.

Специально для участия в мероприятии на одну из четырех площадок акции в Севастополе - в Парк Победы - прибыл народный артист СССР Василий Лановой. Свое дерево он посадил в память о родителях, которые в годы Великой Отечественной войны помогали в тылу. В Приморском сквере Керчи вместе с 500 волонтерами, представителями общественных и молодежных организаций высадил деревья актер Никита Высоцкий, рассказали в пресс-службе.

Чтобы памятная высадка еще больше запомнилась участникам, города подготовили спецпрограмму. В частности, в Керчи прошел концерт, где прозвучали песни военных лет, в Новороссийске возложили цветы и провели минуту молчания. В Севастополе участники акции узнали, как восстановить семейное древо, и написали письма освобождавшим город ветеранам. Все пришедшие почтили память своих героев. Вспомнили родных и боевых товарищей ветераны Великой Отечественной войны и потомки героев.

"Эта акция призвана показать всем, кто сейчас стремится фальсифицировать историю Великой Отечественной войны, что народы России и других стран помнят, через какие страшные испытания пришлось пройти солдатам, офицерам и генералам, чтобы одержать Победу в этой страшной войне. <…> Думаю, что самое главное - не прерывать связь поколений, чтобы наша молодежь общалась с оставшимися ветеранами Великой Отечественной войны. Время неумолимо, поэтому нужно встречаться и общаться, чтобы услышать действительно правдивые истории", - цитирует пресс-служба ведомства Ивана Сергеевича Баграмяна, внука знаменитого Маршала Советского Союза, посетившего высадку в Грозном.

О международной акции

Высадка деревьев планируется в городах-героях, городах воинской славы, региональных центрах как в городских парках, скверах, аллеях, так и на территории лесного фонда. В акции "Сад памяти" будут задействованы более 25 тыс. Волонтеров Победы, 1,5 тыс. лесничеств. Высадка 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне пройдет на 10 тыс. участках, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников. Завершится мероприятие 22 июня.

Принять участие в кампании "Сад памяти" может каждый. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых в рамках нацпроекта "Экология", - сохранение зеленого фонда страны.