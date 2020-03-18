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Распространение коронавируса нового типа

Власти Перу ввели комендантский час на всей территории страны из-за коронавируса

В стране зафиксировано 86 случаев заражения

ТАСС, 18 марта. Руководство Перу приняло решение о введении на всей территории страны комендантского часа для предотвращения распространения коронавируса нового типа. Об этом в среду сообщил президент республики Мартин Вискарра.

"Мы объявляем об обязательном с сегодняшнего дня ограничении передвижения с 20:00 до 05:00, - приводит его слова агентство Andina. - Вооруженные силы и Национальная полиция Перу будут контролировать строгое соблюдение этой меры, которая будет действовать не только в Лиме, но на территории всей страны". Глава государства отметил, что решение было принято, поскольку "небольшой процент" граждан не соблюдают ограничения, предусмотренные введенным ранее чрезвычайным положением, и "играют со своим здоровьем и здоровьем остальных перуанцев".

В южноамериканской стране на сегодняшний день зафиксировано 86 случаев заражения. В прошлое воскресенье президент Перу Мартин Вискарра объявил о введении в стране чрезвычайного положения, которое подразумевает закрытие государственных границ.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией.

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ПеруРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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