В Сербии впервые за 76 лет вступил в силу комендантский час

БЕЛГРАД, 18 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Комендантский час в рамках борьбы с коронавирусом вступил в силу на всей территории Сербии впервые с момента освобождения Югославии от фашизма в 1944 году. Как сообщил в среду корреспондент ТАСС с места событий, улицы сербской столицы пусты.

Все жители Сербии обязаны находиться в своих домах с 20:00 часов вечера (22:00 мск) до 5:00 часов утра (07:00 мск). Что касается людей старше 65 лет (старше 70 лет в сельской местности), то для них запрет появляться на улице действует круглосуточно. Нарушителям введенных ограничений грозят штраф на сумму 150 тыс. динар (€1276 по текущему курсу), а также срок заключения до трех лет.

Горожане в основном с пониманием относятся к введенным правительством мерам. "Я думаю, что разумно переждать опасность дома, не подвергая риску ни себя, ни своих пожилых родственников", - заявила в ответ на вопрос ТАСС одна из жительниц Белграда по имени Весна. Еще одна сербка по имени Бояна рассказала, что старается ограничивать круг общения. "Мы отказались от идеи отправить детей в деревню к бабушке и дедушке, чтобы не подвергать родителей риску, - сообщила она. - Многие наши знакомые ушли в добровольную изоляцию, думаю, это правильно".

Обычно людные белградские улицы практически полностью опустели еще днем. К вечеру закрылись последние кафе, столь популярные у белградцев. Общественный транспорт прекратил работу, магазины и торговые центры работают по сокращенному графику. Люди, работающие в третью смену и имеющие на этом основании право находиться на улице после 20:00, разъезжаются по домам на личных автомобилях.

Последний раз комендантский час действовал в Сербии во время Второй мировой войны. Его не объявляли даже во время натовских бомбардировок 1999 года.

Эпидемия на Балканах

Чрезвычайное положение и комендантский час в Сербии ввел президент страны Александар Вучич. Также отложены парламентские выборы.

В Сербии, по данным министерства здравоохранения, зафиксированы 89 случаев заражения коронавирусом. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Случаи заражения были выявлены также в Боснии и Герцеговине. До этого коронавирус был зафиксирован в ряде балканских стран, включая Северную Македонию, Хорватию и Словению. Во вторник два первых случая вируса были зафиксированы в Черногории.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли.