США подготовили два плавучих госпиталя для борьбы с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты подготовили два плавучих госпиталя для размещения больных, заразившихся коронавирусом. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"Мы отправили по запросу два плавучих госпиталя, они готовы прямо сейчас, огромные корабли, - сказал Трамп. - Один из них называется "Мерси", другой - "Комфорт". Отличные корабли, они готовы подойти к Нью-Йорку, я говорил об этом с губернатором штата [Эндрю] Куомо".

"Корабли готовы и могут подойти по мере необходимости", - отметил президент.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. В Соединенных Штатах, согласно информации Университета Джонса Гопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 7324, умерли по меньшей мере 115 человек.