В Новой Зеландии приняли закон о легализации абортов

СИДНЕЙ, 19 марта. /ТАСС/. Парламент Новой Зеландии принял закон о легализации проведения абортов. Об этом сообщил министр юстиции страны Эндрю Литтл, опубликовавший соответствующее заявление на сайте правительства страны.

"Более 40 лет аборт являлся единственной медицинской процедурой, которая считалась преступлением в Новой Зеландии. Отныне аборты будут справедливо рассматриваться как медицинский случай", - указано в заявлении главы ведомства.

Министр также отметил, что изменения законодательства, одобренные парламентом накануне, "позволят обеспечить своевременную консультацию и лечение" всем женщинам, решившимся на эту процедуру. "В предложенный правительством законопроект были внесены несколько изменений, в том числе в части ужесточения критериев для прерывания беременности после срока в 20 недель. <...> Однако теперь аборты легальны в Новой Зеландии", - отметил Литтл.

По данным издания New Zealand Herald, закон, легализующий аборты, был принят национальным парламентом в третьем чтении с 68 голосами за и 51 - против. Теперь документ отправится в офис генерал-губернатора для получения королевского разрешения, после чего официально вступит в силу.