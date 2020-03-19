Бывший император Японии покинул дворец в центре Токио

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Бывший император Японии Акихито и его супруга Митико навсегда покинули свой дворец в центре Токио, который был их официальной резиденцией с 1993 года. Теперь там будет проходить ремонт и подготовка к новым жильцам - нынешнему монарху Нарухито и его супруге императрице Масако.

Как сообщает информационное агентство Kyodo, 86-летний Акихито и 85-летняя Митико, которые теперь имеют титулы почетных императора и императрицы, пока переедут на виллу на берегу океана в городке Хаяма к юго-западу от Токио. Затем они проведут время на императорской ферме в сельском районе префектуры Тотиги на северо-западе главного японского острова Хонсю.

После этого они 31 марта переселятся во временную резиденцию в Токио. Там они будут проживать примерно полтора года. Затем Акихито и его 60-летний старший сын, нынешний император Нарухито, обменяются домами. Нарухито въедет в заново отремонтированный императорский дворец в центре Токио, а его отец - в расположенный рядом дворец Акасака, где пока проживает новый монарх.

Акихито добровольно отрекся от престола 30 апреля 2019 года по причине преклонного возраста. Он стал первым за последние 200 лет японским монархом, который покинул трон при жизни. Перед переселением из дворца Акихито передал музеям страны примерно 4 тыс. подарков, которые он получил от высокопоставленных зарубежных гостей.