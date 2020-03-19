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Распространение коронавируса нового типа

Посольство готово содействовать выезду россиян из Японии в случае остановки авиасообщения

Соотечественникам порекомендовали воспользоваться имеющимися возможностями для возвращения на родину

ТОКИО, 19 марта. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Посольство РФ готово к принятию необходимых мер по содействию выезду из Японии российских граждан - даже в том случае, если воздушное сообщение между двумя государствами будет приостановлено из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС рассказал посол РФ в Японии Михаил Галузин.

"Мы готовы к принятию мер по оказанию содействия российским гражданам в выезде из Японии, даже в том случае, если воздушное сообщение между нашими странами по известным причинам может быть приостановлено", - отметил Галузин. Он напомнил, что в феврале этого года МЧС и Роспотребнадзор при содействии посольства уже проводили медико-санитарную эвакуацию российских граждан - пассажиров корабля Diamond Princess.

Посол РФ подчеркнул, что российское дипломатическое представительство "наладило весьма конструктивное взаимодействие с Министерством иностранных дел и Минздравом Японии по всему спектру вопросов, касающихся ситуации с коронавирусом".

В среду посольство РФ в Японии выпустило рекомендации для российских граждан, временно находящихся в Японии с туристическими и иными целями, в которых, в частности, посоветовало российским гражданам воспользоваться имеющимися возможностями для возвращения на родину. Япония и Россия не ограничивали авиасообщение между странами. На постоянной основе его сейчас осуществляют "Аэрофлот", "S7" и "Аврора", авиакомпания Japan Airlines и ряд других перевозчиков.

В Японии на данный момент выявлено свыше 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Больше всего (154) - в префектуре Хоккайдо. Однако, в последние дни динамика распространения инфекции там резко спала, и новые заражения практически не фиксируются. Число летальных исходов в Японии составляет 39.

Теги
ЯпонияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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