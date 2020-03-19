Новая Зеландия вводит запрет на въезд для иностранцев

СИДНЕЙ, 19 марта. /ТАСС/. Власти Новой Зеландии с полуночи закрывают границу страны для въезда иностранцев. Об этом в четверг сообщила премьер-министр Джасинда Ардерн на пресс-конференции в Веллингтоне.

По словам премьера, границы Новой Зеландии будут закрыты для всех, кроме граждан и постоянных жителей. "Мы должны принимать дальнейшие решения и дальнейшие ограничения", - сказала Ардерн, добавив, что запрет на въезд начнет действовать в 23:59 местного времени (14:00 мск).

Ардерн отметила, что граждане и постоянные жители Новой Зеландии, а также их дети и партнеры смогут вернуться в страну. А сделанное ранее исключение для жителей тихоокеанских островных государств, которым было позволено посещать Новую Зеландию без выполнения требований о самоизоляции на две недели, прекращает действие.

Срок действия введенного запрета - 16 дней с возможностью продления. "Наряду с Израилем и некоторыми тихоокеанскими островами, которые фактически закрыли свои границы, Новая Зеландия будет иметь самые широкие и жесткие пограничные ограничения в мире", - сказала Ардерн.

Ранее министр иностранных дел страны Уинстон Питерс отметил, что правительство рассматривает возможность организации экстренных авиарейсов, чтобы вернуть домой новозеландцев.

Первый случай заражения коронавирусом в Новой Зеландии подтвержден 28 февраля. В настоящий момент инфицированы 28 человек, еще порядка 500 ожидают результатов тестирования. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.