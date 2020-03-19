"Аэрофлот" осуществил очередной чартерный рейс по эвакуации россиян из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 19 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" осуществила очередной чартерный рейс по маршруту Ташкент - Москва, которым вывезла 188 граждан России из Узбекистана, прекратившего транспортное сообщение со всеми странами в целях предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом в четверг сообщила пресс-служба посольства РФ в Ташкенте.

Как сообщалось, накануне "Аэрофлот" уже осуществил первый чартерный рейс из Ташкента в Москву, которым эвакуировал 282 россиянина.

"Второй чартерный рейс "Аэрофлота" вылетел в Москву в 05:30 по местному времени (03:30 мск - прим. ТАСС) с 188 гражданами РФ на борту", - рассказал представитель посольства. По его словам, в ближайшие дни будут организованы еще несколько рейсов, так как обращения соотечественников об эвакуации продолжают поступать.

15 марта у жительницы Узбекистана, вернувшейся из Франции, был выявлен первый в республике случай заражения новым коронавирусом. В этот же день правительство Узбекистана приняло решение о приостановке транспортного сообщения со всеми странами. На сегодняшний день в республике зарегистрировано уже 18 случаев заражения COVID-19.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.