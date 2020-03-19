СМИ: в Лондоне закрывают 40 станций метро

ТАСС, 19 марта. Оператор транспортной системы столицы Великобритании Transport for London (TfL) сообщил о закрытии с четверга 40 из более чем 250 станций лондонского метро. Об этом пишет газета Daily Telegraph.

Мера направлена на сокращение времени в пути для пассажиров, совершающих важные и неотложные поездки, в то время как закрытию подлежат только непересадочные станции. Число автобусов на улицах Лондона будет также сокращено.

TfL призвала жителей британской столицы "без острой необходимости не пользоваться общественным транспортом" на фоне распространения нового коронавируса.

По состоянию на 18 марта число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании выросло на 676, до 2626 человек. При этом, по оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, реальное число случаев может достигать 55 тыс. Число летальных исходов достигло 71.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.