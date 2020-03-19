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СФ 25 марта рассмотрит вопрос об освобождении двух заместителей генпрокурора

Заместителей предлагается освободить от должностей в связи с личным заявлением об отставке

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Представления президента РФ об освобождении от должности заместителей генерального прокурора Леонида Коржинека и Юрия Гулягина поступили в Совет Федерации, верхняя палата парламента обсудит этот вопрос на пленарном заседании 25 марта. Об этом ТАСС сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"В Совет Федерации поступили два представления об освобождении от должности двух заместителей генерального прокурора - Леонида Коржинека и Юрия Гулягина. Комитет обсудит их во вторник, 24 марта. На пленарное заседание они будут вынесены на 25 марта", - сказал Клишас.

Как говорится в документах, поступивших в Совет Федерации, обоих заместителей предлагается освободить от должностей "в связи с личным заявлением об отставке".

Согласно Конституции РФ, назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей относится к компетенции Совета Федерации.

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