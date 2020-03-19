КПРФ перенесла на осень празднование дня рождения Ленина из-за коронавируса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Депутаты фракции КПРФ приняли решение не отмечать день рождения Владимира Ленина 22 апреля, заявил в четверг первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ).

"Фракция компартии РФ перенесла празднование дня рождения Ленина с апреля на осень именно для того, чтобы минимизировать общение с иностранцами", - заявил Смолин в ходе заседания комитета.

По его словам, это связано с профилактикой распространения коронавируса в РФ.

КПРФ ежегодно отмечает день рождения Владимира Ленина. В этом году коммунисты планировали масштабные праздничные мероприятия, приуроченные к 150-й годовщине со дня его рождения.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.