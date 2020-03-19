ФРИИ обратился в правительство с инициативой разрешить врачам ставить диагноз дистанционно

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Фонд развития интернет-инициатив направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой принять законопроект о расширении полномочий врачей, который позволит им дистанционно ставить диагнозы пациентам и назначать лечение. Об этом говорится в письме от имени директора Фонда Кирилла Варламова, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В настоящее время - в условиях мировой эпидемии и стремительного распространения в РФ вируса COVID-19 - особенную актуальность приобретает вопрос развития дистанционной медицины в стране", - отмечается в тексте письма. Там также говорится о том, что с 1 января 2018 года вступил в силу закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам применения информтехнологий в сфере охраны здоровья", который заложил основы для оказания медицинской помощи дистанционно, с использованием средств телемедицины. Однако Варламов отмечает, что этот закон не предусматривает ни возможность проведения диагностики, ни возможность назначения лечения по составленному диагнозу. Это существенно сужает возможности применения телемедицинских технологий.

"В этой связи становится очевидной необходимость принятия в оперативном порядке законопроекта, предусматривающего расширение полномочий врачей в рамках помощи, оказываемой дистанционно, а именно возможности установления диагноза и назначения лечения дистанционно", - пишет Варламов, уточняя, что это снизит поток людей в лечебные учреждения и поможет охватить большее число пациентов.

Как уточнила директор по правовым инициативам ФРИИ Александра Орехович, российское законодательство сейчас не позволяет врачам ставить диагноз и назначать лечение дистанционно, то есть легально врачи могут это делать только после личного приема. "В условиях ограниченной мобильности нельзя лишать людей возможности получать квалифицированную помощь врачей. Это особенно важно и для пожилых людей, которые находятся в группе особого риска. Такая пусть временная мера позволяла бы быстро выявлять потенциально опасные состояния на ранних стадиях заболеваний, в том числе и коронавируса, и предотвратить скопление людей в медучреждениях", - цитирует его слова пресс-служба Фонда.

ФРИИ готов оказать экспертную и организационную поддержку в разработке законопроекта.

Мнение врачей

Опрошенные ТАСС врачи считают, что в контексте сложившейся сегодня эпидемиологической ситуации такое решение является актуальным, особенно в тех случаях, когда пациентам нужна просто консультация по тем или иным вопросам. "Существует категория лиц, которая по каждому пустяку бегает и просит консультации специалистов, хотя в принципе этого делать не нужно. Поэтому в ряде ситуаций особенно если это терапевтические больные, может быть более чем достаточно онлайн-консультации, в том числе видео-консультации", - поделился с ТАСС кандидат медицинских наук, доцент, хирург-онколог Сергей Осминин.

По его словам это будет способствовать не только уменьшению распространения вирусных инфекций, в том числе и коронавируса, но и отфильтровать людей в поликлиниках, которым действительно нужна личная консультация специалиста. "Я считаю, что это даже нужно в этой ситуации, потому что можно оценить состояние пациента по телефону. Благодаря телемедицине визуально мы видим пациента, а он может четко рассказать, что его беспокоит. По протоколу мы можем назначить симптоматическое лечение", - добавила в беседе с ТАСС гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа.

Однако врачи отмечают, что главное в это деле - относиться к такой консультации с полной серьезностью. "Не каждый врач сможет взять на себя такую ответственность, это на самом деле кажется, что это легко. Тут нужны знания, опыт. Главная задача - не навредить", - пояснила она.

"Врач, беря на себя ответственность, должен при малейшей опасности рекомендовать госпитализацию или все-таки обратиться к врачу. С моей точки зрения, порядка 50% обращений можно было бы снизить таким образом", - заключил Осминин.

Пандемия коронавируса

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования, 1 человек умер. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.