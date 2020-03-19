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Brexit
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Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил, что заразился коронавирусом

Об этом он сообщил в четверг в своем Twitter
Мишель Барнье AP Photo/Francisco Seco
Описание
Мишель Барнье
© AP Photo/Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Главный переговорщик Евросоюза по выходу Великобритании из состава сообщества Мишель Барнье заразился новым коронавирусом. Об этом он сообщил в четверг в своем Twitter.

"Я хочу сообщить вам, что мой тест на коронавирус оказался положительным", - сказал он.

При этом Барнье отметил, что чувствует себя хорошо. "Я чувствую себя хорошо и в хорошем настроении. Я выполняю все необходимые инструкции, как и моя команда, - написал он. - Для всех тех, кто уже пострадал, и для всех тех, кто в настоящее время находится в изоляции: мы пройдем через это вместе".

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