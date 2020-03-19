{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Таиланде заявили, что все прибывающие в страну должны иметь справки о состоянии здоровья

Кроме справки, выданной не позднее, чем за 72 часа до вылета, прибывающим необходимо иметь страховой полис с покрытием от $100 тысяч

БАНГКОК, 19 марта. /ТАСС/. Все пассажиры прибывающих в Таиланд авиарейсов, вне зависимости от пункта вылета, должны иметь медицинские справки о состоянии здоровья, заявил премьер-министр королевства Прают Чан-Оча в четверг на встрече с представителями Минздрава.

"Мы предотвращаем проникновение вируса в страну. Вот почему мы требуем, чтобы все прибывающие в Таиланд предъявляли свои медицинские справки и страховые полисы, - цитирует газета "Кхаосод". - Эта мера была применена к путешественникам из четырех стран и двух территорий, но теперь мы распространили ее на все страны".

Премьер не уточнил детали этой инициативы. Врачи во многих странах, включая Таиланд, обычно не проводят тесты на коронавирус для тех, у кого нет симптомов заболевания, отмечает издание.

Пресс-секретарь правительства Ратчада Танадирек сообщила в четверг, что Минздрав Таиланда включил Францию, Испанию, США, Швейцарию, Норвегию, Данию, Нидерланды, Швецию, Великобританию, Германию и девять префектур Японии в список стран и территорий с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу. В начале марта в список опасных инфекционных зон были внесены Китай, Южная Корея, Италия и Иран.

Всем пребывающим из этих стран пассажирам необходимо иметь медсправку, выданную не позднее, чем за 72 часа до вылета, и страховой полис с покрытием от $100 тысяч. Они должны установить на смартфоны приложение AOT Airport, позволяющее властям королевства отслеживать местонахождение путешественников и при необходимости связываться с ними, а также отправиться на 14-дневный карантин. Нарушителям карантина грозит штраф 20 тыс. батов ($636). По данным Управления гражданской авиации Таиланда, нововведение, касающееся нового списка, должно вступить в силу 21 марта.

Общее число подтвержденных в королевстве случаев инфицирования коронавирусом достигло 272, зафиксирован один летальный исход, вылечились 42 человека. С 18 до 31 марта приостановлена работа большинства увеселительных заведений, баров, театров, кинотеатров, массажных салонов, спа и фитнес-залов в Бангкоке и соседних провинциях. Аналогичные меры введены на острове Пхукет и в городе Паттайя.

Теги
ТаиландРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Посольство Швейцарии в Москве приостанавливает выдачу виз с 19 марта по 15 июня
Ранее Федеральный совет Швейцарии заявил о приостановке на три месяца выдачи шенгенских и национальных виз в связи с пандемией коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС