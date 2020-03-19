В Таиланде заявили, что все прибывающие в страну должны иметь справки о состоянии здоровья

БАНГКОК, 19 марта. /ТАСС/. Все пассажиры прибывающих в Таиланд авиарейсов, вне зависимости от пункта вылета, должны иметь медицинские справки о состоянии здоровья, заявил премьер-министр королевства Прают Чан-Оча в четверг на встрече с представителями Минздрава.

"Мы предотвращаем проникновение вируса в страну. Вот почему мы требуем, чтобы все прибывающие в Таиланд предъявляли свои медицинские справки и страховые полисы, - цитирует газета "Кхаосод". - Эта мера была применена к путешественникам из четырех стран и двух территорий, но теперь мы распространили ее на все страны".

Премьер не уточнил детали этой инициативы. Врачи во многих странах, включая Таиланд, обычно не проводят тесты на коронавирус для тех, у кого нет симптомов заболевания, отмечает издание.

Пресс-секретарь правительства Ратчада Танадирек сообщила в четверг, что Минздрав Таиланда включил Францию, Испанию, США, Швейцарию, Норвегию, Данию, Нидерланды, Швецию, Великобританию, Германию и девять префектур Японии в список стран и территорий с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу. В начале марта в список опасных инфекционных зон были внесены Китай, Южная Корея, Италия и Иран.

Всем пребывающим из этих стран пассажирам необходимо иметь медсправку, выданную не позднее, чем за 72 часа до вылета, и страховой полис с покрытием от $100 тысяч. Они должны установить на смартфоны приложение AOT Airport, позволяющее властям королевства отслеживать местонахождение путешественников и при необходимости связываться с ними, а также отправиться на 14-дневный карантин. Нарушителям карантина грозит штраф 20 тыс. батов ($636). По данным Управления гражданской авиации Таиланда, нововведение, касающееся нового списка, должно вступить в силу 21 марта.

Общее число подтвержденных в королевстве случаев инфицирования коронавирусом достигло 272, зафиксирован один летальный исход, вылечились 42 человека. С 18 до 31 марта приостановлена работа большинства увеселительных заведений, баров, театров, кинотеатров, массажных салонов, спа и фитнес-залов в Бангкоке и соседних провинциях. Аналогичные меры введены на острове Пхукет и в городе Паттайя.