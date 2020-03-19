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На Ставрополье разработали законопроект, который поможет обеспечить жильем ветеранов

В настоящее время на учет нуждающихся в обеспечении жильем поставлены четыре участника войны

ПЯТИГОРСК, 19 марта. /ТАСС/. Законопроект, который поможет обеспечить жильем ветеранов Великой Отечественной войны, разработан в Ставропольском крае, сообщила в четверг пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

"Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края разработан новый законопроект, направленный на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время на учет нуждающихся в обеспечении жильем поставлены четыре участника войны. Средства федерального бюджета на жилье для ветеранов в 2020 году не предусмотрены, в связи с чем проект нового закона предполагает использование средств бюджета Ставропольского края.

"Законопроект Минстроя получил одобрение со стороны правительства региона и был предан на рассмотрение в Думу края. Обеспечение жильем инвалидов и участников Великой Отечественной войны планируется в форме предоставления субсидий на приобретение или строительство недвижимости. Закон будет реализован до 9 мая 2020 года, чтобы День Победы ветераны отпраздновали в своем жилье", - приводятся в сообщении слова министра строительства Ставрополья Валерия Савченко.

В Ставропольском крае за последние пять лет 323 ветерана Великой Отечественной войны получили свое жилье.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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