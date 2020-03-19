Представитель Джонсона назвал нулевыми шансы введения карантина в Лондоне

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании отвергло предположения, что в Лондоне может быть введен карантин для замедления темпов передачи болезни, вызываемой коронавирусом нового типа. Об этом заявил в четверг представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона, пояснив, что шансы такого развития ситуации - нулевые.

Представитель Джонсона, слова которого приводит агентство Reuters, также добавил, что у правительства нет планов полностью остановить движение лондонского транспорта.

Ранее газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в офисе мэра Лондона Садика Хана утверждала о том, что в британской столице может быть введен карантин.

По состоянию на 18 марта число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании выросло на 676, до 2626 человек. При этом, по оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, реальное число случаев может достигать 55 тыс. Число летальных исходов достигло 105.