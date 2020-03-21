Google выпустил дудл к 125-летию со дня рождения Леонида Утесова

Google разместил в субботу, 21 марта, на стартовой странице своего поисковика дудл, посвященный 125-летию со дня рождения певца, актера и народного артиста СССР Леонида Утесова.

На праздничном логотипе Утесов дирижирует джазовым оркестром и улыбается. При создании дудла его автор вдохновлялся дизайном джазовых плакатов 20 века. Как отмечают в пресс-службе Google, художник надеется, что его работа напомнит о творческих достижениях артиста.

Леонид Утесов родился в 1895 году в Одессе, его настоящее имя Лазарь Вайсбейн.

В 1917 году Утесов занял первое место на Гомельском конкурсе куплетистов, после чего переехал в Москву. С 1921-го по 1928 год он играл в Московском театре революционной сатиры, Театре оперетты в "Славянском базаре", петроградских театре Сатиры, "Палас-театре" и "Свободном театре", рижском театре "Маринэ".

Он внес большой вклад в развитие джазовой музыки в Советском Союзе. В 1928 году создал свой джазовый оркестр. В годы Великой Отечественной войны Государственный джаз-оркестр РСФСР под его управлением побывал почти на всех фронтах и дал более 500 концертов.

Настоящий успех пришел к артисту в 1934 году после выхода фильма "Веселые ребята". В картине он играл вместе с Любовью Орловой и исполнил главную роль. Лента получила специальный приз Венецианского фестиваля.

24 марта 1981 году в последний раз выступил на сцене в Центральном доме работников искусств на концерте, приуроченном к своему 80-летию. 9 марта 1982 года Леонид Утесов умер в подмосковном военном санатории "Архангельское". Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Утесов одним из первых эстрадных певцов получил звание народного артиста СССР.