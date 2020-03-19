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Распространение коронавируса нового типа

Летальных исходов от коронавируса в России не зарегистрировано

В штабе также сообщили, что определен круг лиц, с которыми контактировали госпитализированные на территории России

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Летальных исходов от коронавируса в России в настоящее время не зарегистрировано, сообщил в четверг оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

По данным штаба, определен круг лиц, с которыми контактировали госпитализированные на территории РФ. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, отмечается в сообщении.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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