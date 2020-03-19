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Распространение коронавируса нового типа

Петербургский бизнесмен распространял фейковую информацию о ситуации с коронавирусом

Предпринимателя доставили в полицию, где с ним провели профилактическую беседу о недопустимости распространения недостоверных сведений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Предприниматель из Петербурга распостранял в интернете аудиозапись с недостоверной информацией о ситуации, связанной с коронавирусом. Как сообщили журналистам в ГУ МВД по городу и Ленинградской области, случаи выявления информации, которая содержит вредоносный контент, будут жестко пресекаться, а авторы - привлекаться к ответственности.

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"В результате оперативно розыскных мероприятий сотрудники отдела "К" ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установили автора аудиозаписи, которая "гуляла" в сети и содержала мнение о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России, не соответствующее действительности. Им оказался 41-летний индивидуальный предприниматель, проживающий в Санкт-Петербурге. Случаи выявления информации, в том числе на личных страницах в социальных сетях, которая не соответствует действительности и, более того, содержит вредоносный и дестабилизирующий контент, будут жестко пресекаться, а авторы - привлекаться к ответственности", - сказано в сообщении ГУ МВД.

Предприниматель, распространивший запись с фейковой информацией, был доставлен в полицию. В ходе опроса он пояснил, что свою аудиозапись разместил в закрытой группе в одном из мессенджеров и сожалеет, что она получила широкое распространение. На данный момент с ним уже провели профилактическую беседу о недопустимости распространения сведений, которые являются некомпетентными и несоответствующими действительности.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

 

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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