Посольство РФ в Таиланде не планирует эвакуацию россиян из-за коронавируса

БАНГКОК, 19 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Таиланде пока не планирует эвакуацию российских граждан в связи с распространением коронавируса на территории королевства. Об этом говорится в размещенном в четверг на сайте дипломатического представительства заявлении.

"В настоящее время сохраняется регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и Таиландом. Эвакуации российских граждан в связи с распространением коронавируса на данном этапе не планируется. Вместе с тем призываем всех рассмотреть возможность вернуться на родину в ближайшее время", - подчеркнули в посольстве.

Накануне российские дипломаты настоятельно рекомендовали российским гражданам, находящимся в Таиланде, воспользоваться сохраняющейся возможностью беспрепятственно покинуть страну и вернуться в Россию, а тем, кто планировал поездку сюда в ближайшее время, воздержаться от нее. В посольстве не исключили ужесточение принимаемых правительством королевства мер по мере развития ситуации с распространением коронавируса.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. На сегодняшний день общее число подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом, составляет 272, вылечились 42 человека, также в стране зафиксирован один летальный исход. С 18 по 31 марта приостановлена работа большинства увеселительных заведений в Бангкоке, а также на острове Пхукет и в городе Паттайя.