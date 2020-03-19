Черногория одобрила три рейса для вывоза российских граждан 20 марта

БЕЛГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Черногорская сторона одобрила три рейса российских авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа", которые состоятся 20 марта. Об этом сообщило в четверг посольство РФ в Подгорице.

"Достигнуты договоренности о том, что 20 марта будут осуществлены рейсы компаний "Победа" и "Аэрофлот" из Черногории в Россию. Российские авиаперевозчики получили разрешения черногорской стороны. Рейсы запланированы из аэропорта Подгорицы", - говорится в сообщении.

Диппредставительство отмечает, что "Победа" сделает два рейса, "Аэрофлот" - один. Ожидается, что 19 марта на родину прибудут около 600 человек. Работа по возвращению граждан РФ продолжается, дипломаты находятся в постоянном контакте с российскими туристами и черногорскими властями.