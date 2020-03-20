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Распространение коронавируса нового типа

В Грузии закрываются все торговые объекты

Работу продолжат только продуктовые магазины, аптеки и АЗС

ТБИЛИСИ, 20 марта. /ТАСС/. Торговые объекты за исключением продуктовых магазинов, аптек и автозаправочных станций будут закрыты во всей Грузии во избежание распространения коронавируса. Об этом в четверг сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария.

"Все торговые объекты кроме продуктовых магазинов, сетей аптек, АЗС, отделений почты и отделений банков должны быть закрыты, чтобы ограничить степень мобильности граждан и дистанцию между ними", - отметил Гахария.

Как подчеркнул премьер, на прошедшем в четверг заседании Совета безопасности с участием президента страны Саломе Зурабишвили "была рассмотрена возможность объявления ЧС в масштабах всей страны". По словам Гахарии, "на сегодняшний день в этом необходимости нет", однако, как только она настанет, чрезвычайная ситуация будет объявлена в считанные часы.

В четверг глава Минсельхоза Леван Давиташвили заявил, что в стране не будут повышены цены на девять основных продуктов питания - рис, макароны, подсолнечное масло, пшеницу, сахар, молочный порошок, муку, лобио (фасоль) и гречку. Что касается цен на другие продукты, то, по словам министра, государство их мониторит с целью недопущения неадекватного повышения.

Ранее в Грузии были закрыты рестораны, спортивные залы и другие объекты массового пользования. Прекращено движение такси. В страну с 18 марта запрещен въезд граждан иностранных государств.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В Грузии выявлены 40 заболевших.

Теги
ГрузияРаспространение коронавируса нового типа
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