Costa Crociere доставляет своих пассажиров в порты Франции и Италии

РИМ, 20 марта. /ТАСС/. Круизный лайнер Costa Luminosa высадил в порту Марселя 600 пассажиров французской национальности, а также туристов из других стран. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в компании-судовладельце Costa Crociere, одном из мировых лидеров сектора круизных морских путешествий.

"После проведения всех необходимых проверок со стороны французских медицинских властей с Costa Luminosa началась высадка пассажиров французской национальности и туристов других стран, которые были отобраны из соображений логистики, связанной с их транспортировкой на родину. Пассажиры будут доставлены к их рейсам по специальным изолированным санитарным коридорам", - сообщили в компании. Там уточнили, что на борту находятся 10 россиян.

В компании отметили, что французские власти не выявили случаев заражения коронавирусом. На борту остаются 1300 пассажиров, в основном итальянцы, и примерно тысяча членов экипажа, которые в пятницу должны быть доставлены в порт Савоны в Италии. По словам представителей властей области Лигурия, среди них есть инфицированные. В Савоне карантин для прибывших не предусмотрен, все они, также по безопасным санитарным коридорам, должны быть вывезены.

Накануне в Марселе были высажены пассажиры еще с двух круизных лайнеров Costa. Остается нерешенным вопрос еще об одном судне - Costa Victoria, которое после двухмесячного плавания должно 28 марта прибыть в Венецию. На борту находятся 727 туристов, преимущественно из Австралии. Пока о случаях заражения на судне не сообщается. Вероятно, лайнер будет перенаправлен в другой порт Адриатики, сообщает агентство ANSA.

В Costa Crociere напомнили, что до 3 апреля были приостановлены все планировавшиеся круизы. "Для нас приоритетным является здоровье наших гостей", - указали в компании.