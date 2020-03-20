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Распространение коронавируса нового типа

В Перу зафиксирована первая на территории страны смерть от коронавируса

В Перу выявлено 234 случая заражения вирусом

ТАСС, 20 марта. Первый летальный исход после заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Перу. Об этом в четверг сообщает министерство здравоохранения латиноамериканской страны.

По данным ведомства, умерший - 78-летний мужчина, который также страдал гипертонией.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 140 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 207 тысяч человек, более 8,6 тысячи умерли. В Перу к настоящему времени врачи выявили 234 случая заражения.

Теги
ПеруРаспространение коронавируса нового типа
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