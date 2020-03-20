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Минута молчания прошла в Токио в память о жертвах газовой атаки в метро

В церемонии приняли участие только служащие столичной подземки и представители правительства

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Минута молчания прошла в пятницу в центре японской столицы на станции метро "Касумигасэки", где ровно 25 лет назад боевики экстремистской секты "Аум синрикё" (запрещена в РФ) осуществили газовую атаку с использованием нервно-паралитического вещества зарин. Как сообщило информационное агентство Kyodo, из соображений безопасности в связи с распространением нового коронавируса в церемонии приняли участие только служащие столичной подземки и представители правительства.

Глава "Аум синрикё" Сёко Асахара приказал совершить теракт, чтобы вызвать хаос в Токио и отвлечь полицию от начавшегося расследования преступлений секты, на счету которой были убийства и похищения. Помимо станции, зарин распылили в пяти вагонах на трех линиях метро. Сектанты не рассчитали концентрацию вещества, и жертв оказалось меньше, чем они ожидали. Погибли 14 человек, более 6 тыс. получили отравление.

Полиция разгромила секту, арестовав организаторов и исполнителей терактов. В 2018 году после долгих судебных процессов и апелляций были повешены 13 боевиков и руководителей "Аум синрикё", включая ее полуслепого лидера. Он проповедовал скорое наступление конца света и предрекал последнюю войну, после которой якобы выживут только его последователи. "Аум синрикё" сейчас распалась на три группировки общей численностью более 1,6 тыс. человек, эти организации находятся под гласным надзором полиции.

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Япония
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