В Подольске задержали студента по подозрению в продаже снюсов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в подмосковном Подольске студента, который подозревается в продаже снюсов через социальные сети. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, полицейские в ходе мониторинга одной из соцсетей выявили сообщества, в которых размещались объявления о продаже жевательных смесей - снюсов. Под видом покупателей они созвонились с продавцом и договорились о встрече на парковке одного из торговых центров Подольска.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий при передаче денежных средств сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 21-летнего местного жителя. В ходе осмотра его автомобиля оперативниками была изъята коробка, в которой находилась 201 единица различных наименований никотиносодержащих смесей, готовых к продаже", - сообщила Петрова.

Полицейские начали административное расследование по ст. 14.1 "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)" и 14.53 "Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями" КоАП РФ.

Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, но, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин.