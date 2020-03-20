Якутия выделит 150-200 млн рублей на закупку медицинских масок

ЯКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Якутия намерена приобрести 5-6 млн штук медицинских масок для населения республики. Увеличен резервный фонд правительства региона, на закупку планируется выделить 150-200 млн рублей, сообщил на брифинге в пятницу глава Якутии Айсен Николаев.

"Хочу сказать, что сегодня увеличили резервный фонд правительства для решения задач, в том числе по приобретению масок, - сказал Николаев. - Мы через государственные учреждения будем приобретать маски в достаточно большом количестве для того, чтобы [удовлетворить] сегодняшнюю потребность республики. Только на это нам потребуется порядка 150-200 млн рублей - для разовой закупки 5-6 млн масок".

Николаев 17 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории Якутии и мерах по противодействию распространению коронавируса нового типа. Согласно этому документу, до 10 апреля запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50. Школьникам продлили каникулы, вузы и ссузы перешли на дистанционное обучение. 19 марта в Якутии подтвердился первый случай заражения коронавирусом.