{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Саудовской Аравии из-за коронавируса приостановлена работа пассажирского транспорта

В стране выявлено 274 случая заболевания

ТАСС, 20 марта. Власти Саудовской Аравии в целях борьбы с распространением коронавируса приняли решение приостановить работу пассажирского транспорта внутри страны. Как сообщил в пятницу телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на министерство внутренних дел страны, в королевстве решено остановить движение поездов, автобусов, такси, а также отменить внутреннее авиасообщение.

По сведениям телеканала, меры вводятся сроком на 14 дней и начнут действовать с 21 марта. Ограничения не будут распространяться на перевозки необходимых товаров и работу медицинских служб.

Ранее в пятницу официальный представитель Главного управления по делам двух мечетей Хани бен Хосни Хейдар сообщил о том, что из-за коронавируса закрываются на неопределенное время две главные святыни ислама - Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине. В рамках мер по борьбе с распространением вируса в начале марта власти Саудовской Аравии ввели временное ограничение для подданных королевства и иностранцев на совершение умры (малого хаджа, не имеющего строгой привязки ко времени года в отличие от большого хаджа). Отменены все развлекательные и спортивные мероприятия, саммиты и конференции. С 15 марта приостановлено международное авиасообщение.

По последним данным, в Саудовской Аравии выявлено 274 случая заболевания COVID-19.

Теги
Саудовская АравияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Рисовые заводы Кубани перешли на круглосуточный режим работы
Руководство предприятий пошло на такой шаг с целью недопущения дефицита риса из-за повышенного спроса, который связан с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС