В Саудовской Аравии из-за коронавируса приостановлена работа пассажирского транспорта

ТАСС, 20 марта. Власти Саудовской Аравии в целях борьбы с распространением коронавируса приняли решение приостановить работу пассажирского транспорта внутри страны. Как сообщил в пятницу телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на министерство внутренних дел страны, в королевстве решено остановить движение поездов, автобусов, такси, а также отменить внутреннее авиасообщение.

По сведениям телеканала, меры вводятся сроком на 14 дней и начнут действовать с 21 марта. Ограничения не будут распространяться на перевозки необходимых товаров и работу медицинских служб.

Ранее в пятницу официальный представитель Главного управления по делам двух мечетей Хани бен Хосни Хейдар сообщил о том, что из-за коронавируса закрываются на неопределенное время две главные святыни ислама - Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине. В рамках мер по борьбе с распространением вируса в начале марта власти Саудовской Аравии ввели временное ограничение для подданных королевства и иностранцев на совершение умры (малого хаджа, не имеющего строгой привязки ко времени года в отличие от большого хаджа). Отменены все развлекательные и спортивные мероприятия, саммиты и конференции. С 15 марта приостановлено международное авиасообщение.

По последним данным, в Саудовской Аравии выявлено 274 случая заболевания COVID-19.