В Белгороде на время пандемии возродят церковную традицию пятикратного звона колоколов

КУРСК, 20 марта. /ТАСС/. Традицию пятикратного колокольного звона во всех храмах, существовавшую до революции, возродят в Белгородской области на период усиленных мер, принятых в регионе для защиты от коронавируса. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии Русской правосланой церкви (РПЦ).

"Мы приняли решение, что во всех храмах области в течение дня пять раз будут звонить колокола на протяжении трех минут. Владыка [митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн] отметил, что все желающие могут присоединиться к этому", - сказал собеседник агентства.

Ранее колокольный звон в белгородских храмах звучал только перед началом богослужений и в большие православные праздники. Теперь колокола будут звонить одновременно в более чем 400 храмах региона пять раз на протяжении дня - с 9:00 до 21:00 мск.

Традиция звонить в колокола во время эпидемий известна со времен Древней Руси.

Кроме того, духовенство епархии на своем собрании обсудило внедрение на территории региона инструкции, принятой Священным Синодом Русской Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Дополнительные меры безопасности включают санитарную обработку мебели и икон в храмах, использование одноразовой посуды и индивидуальных средств защиты.