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Распространение коронавируса нового типа

Дипломаты РФ за свой счет помогли двум россиянам улететь из Австрии домой

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Австрии составляет 2203

ВЕНА, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Австрии за свой счет купили билеты на самолет и помогли благополучно вернуться на родину двум российским гражданам, которые без денег застряли в Вене из-за ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в диппредставительстве.

Два гражданина РФ - женщина и ребенок - после круиза по странам Скандинавии пытались вернуться в Россию, но из-за непредвиденных обстоятельств не смогли сделать этого. "Они оказались транзитом в Вене без наличных средств. Дипломаты сами купили им билеты, отвезли в аэропорт и посадили на самолет", - сообщили в посольстве.

Австрия с 17 марта ограничила авиасообщение и въезд из нескольких стран, в том числе из России. 19 марта из Вены в Москву было организовано три рейса для вывоза российских граждан. 21 марта из Зальцбурга в Москву будет совершен последний рейс перед приостановкой авиасообщения.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Австрии составляет 2203. Девять человек выздоровели, шестеро умерли.

В Австрии до 13 апреля введены ограничения для общественной жизни: запрещены массовые мероприятия, спортивные события, закрыты учебные заведения, объекты культуры, магазины, рестораны, бары и кафе, за исключением продуктовых супермаркетов, аптек, банков, почты, заправок и автомастерских. Австрийцам предписано находиться в самоизоляции дома и выходить на улицу только в случае острой необходимости: на неотложную работу, за продуктами или в аптеку, для помощи нуждающимся людям, на одиночную короткую прогулку.

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АвстрияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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