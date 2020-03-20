Аэропорт Петербурга закрыл посадочную галерею для части международных рейсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково с 20 марта закрыл северную посадочную галерею в пассажирском терминале, которая обслуживает часть международных рейсов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-оператора аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

"В рамках оптимизации ВВСС с 20 марта 2020 года временно закрыли северную посадочную галерею, обслуживающую часть международных рейсов. Основной терминал, обслуживающий международные и внутренние рейсы, продолжает работу", - сказали в пресс-службе.

Ранее на фоне пандемии коронавируса Россия ограничила авиасообщение со многими странами, включая европейские.