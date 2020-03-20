Власти Петербурга сообщили о достаточном запасе лекарств и медизделий в городских аптеках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Аптеки Петербурга имеют достаточный запас лекарств и медицинских изделий. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 17 марта сообщал, что городские поликлиники столкнулись с дефицитом пробирок и средств для забора биоматериала в связи с большим потоком желающих обследоваться на наличие коронавируса. Накануне председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в Петербурге не хватает медицинских масок.

"Председатель комитета Валерий Москаленко провел заседание рабочей группы по вопросу мониторинга цен на лекарственные препараты, в том числе не включенные в перечень ЖНВЛП, и медицинские изделия. Представители аптек подчеркнули, что ситуация на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга стабильная, товарные запасы позволяют с избытком удовлетворить спрос на лекарственные средства", - говорится в сообщении.

Также в городе организован мониторинг цен и товарных запасов ключевых лекарственных средств, информация будет обновляться ежедневно.

В Санкт-Петербурге, по данным на 19 марта, выявлено 10 случаев коронавирусной инфекции. Два человека выписаны, остальные находятся в инфекционных боксах больницы. Всего в стационаре Боткинской больницы на указанную дату находилось 314 пациентов с признаками ОРВИ, из них 19 детей.