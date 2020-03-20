В СК создали рабочую группу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Рабочая группа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции создана в Следственном комитете РФ. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По решению председателя СК Александра Бастрыкина образована рабочая группа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в системе Следственного комитета", - сказала она. Группу возглавил руководитель управления кадров Следственного комитета. В ее состав вошли руководители подразделений центрального аппарата и ряда управлений, которые дислоцированы в федеральных округах.