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Распространение коронавируса нового типа
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В СК создали рабочую группу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

В ее состав вошли руководители подразделений центрального аппарата и ряда управлений, которые дислоцированы в федеральных округах
Описание
© Александр Щербак/ТАСС
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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Рабочая группа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции создана в Следственном комитете РФ. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По решению председателя СК Александра Бастрыкина образована рабочая группа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в системе Следственного комитета", - сказала она. Группу возглавил руководитель управления кадров Следственного комитета. В ее состав вошли руководители подразделений центрального аппарата и ряда управлений, которые дислоцированы в федеральных округах.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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