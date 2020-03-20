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Финляндию вновь признали самой счастливой страной в мире

Россия в этом рейтинге находится на 73 месте, указывается во Всемирном докладе счастья

ХЕЛЬСИНКИ, 20 марта. /ТАСС/. Финляндия третий год подряд признается самой счастливой страной в мире. Такая оценка содержится в обнародованном в пятницу Всемирном докладе счастья (World Happiness Report) 2020 года, подготовленном по заказу ООН.

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"В Финляндии рост показателей счастья был отмечен с 2015-го по 2017 год, и страна с тех пор осталась на этом повышенном уровне. Она занимает самую высокую строчку уже третий год подряд с показателем рейтинга, который значительно опережает другие страны первой десятки", - написано в докладе.

В пятерку самых счастливых вошли Дания, Швейцария, Исландия и Норвегия, а в первую десятку попали также Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.

Россия в этом рейтинге переместилась на 73 место с прошлогоднего 68-го. Казахстан поднялся на 50-ю позицию с 60-й в прошлом году. Белоруссия с 81-ого места перешла на 75-е, а Украина - на 123-е место со 133-го.

Всемирный доклад счастья в 156 странах мира публикуется с 2012 года. При его составлении исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения.

Среди факторов счастья для жителей Финляндии часто называются близость к природе, безопасная среда проживания, доступность необходимых сервисов и услуг.

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