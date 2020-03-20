В ПФР заявили о почти 33 тыс. семей, подавших заявление на увеличенный материнский капитал

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Порядка 33 тыс. семей подали заявление на получение сертификата на материнский капитал в повышенном размере 616 тыс. 617 рублей, причем 25 тыс. заявлений были приняты до вступления соответствующих поправок в силу. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

"Пенсионный фонд России принял почти 33 тыс. заявлений семей на материнский капитал в повышенном размере, который сегодня составляет 616 617 рублей. Такая сумма полагается семьям, в которых второй ребенок рожден или усыновлен начиная с 2020 года. При этом около 25 тыс. заявлений были приняты до вступления в силу поправок в программу материнского капитала", - сообщили в фонде.

Как пояснили в ПФР, по таким заявлениям семьи, подавшие заявления до вступления поправок в силу, сначала получили материнский капитал в размере 466 617 рублей, а затем, в результате перерасчета, сумма была дополнительно увеличена на 150 тыс. рублей.

На данный момент ПФР одобрил 23 тыс. заявлений на повышенный материнский капитал и выдал соответствующие сертификаты 12,3 тыс. семей.

"Еще до законодательного оформления поправок, до перенастройки программных комплексов отделения Фонда начали вести специальный учет обращений за материнским капиталом. Благодаря этому мы буквально за первые несколько дней действия нового закона смогли оперативно пересчитать средства по большинству сертификатов", - передает пресс-служба слова главы ПФР Максима Топилина.

Расширение программы материнского капитала

Президент России Владимир Путин 1 марта подписал закон о расширении программы материнского капитала. Законом предусматривается продление программы материнского капитала как минимум до конца 2026 года с его ежегодной индексацией. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат 466 тыс. 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 тыс. 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители получат также 616 тыс. 617 рублей.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2015 года включительно материнский капитал ежегодно индексировался на уровень инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года.

В министерстве добавили, что материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей, входящая в национальный проект "Демография". Нацпроект рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.