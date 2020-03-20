{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Главный терапевт Минздрава советует избегать лифтов и протирать кнопки из-за коронавируса

Эксперт напомнила, что не следует дотрагиваться до лица, носа, глаз и рта, а также не посещать места скопления людей
Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина считает, что в период распространения новой коронавирусной инфекции необходимо избегать замкнутых небольших пространств, особенно, лифтов, дезинфицировать в них кнопки, а также есть только хорошо прожаренное мясо.

"Есть свод правил, очень нехитрых, обычных профилактических правил, которые при их соблюдении ну практически сводят на нет возможность этот вирус подцепить. <...> Надо проветривать помещения, стараться не находиться в маленьких помещениях, где есть определенная скученность людей, <...> в нашем обиходе это лифты. <...> Протирать гаджеты, <...> дверные ручки, кнопки лифтов, перила и так далее, карточки, которыми мы тоже расплачиваемся. Я бы также порекомендовала не ходить в зоопарки, <...> есть хорошо прожаренное мясо", - сказала она в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

Драпкина напомнила, что известны три способа передачи этого вируса: воздушно-капельный - "чихание, разговор, сморкание, когда что-то попадает на собеседника"; воздушно-пылевой и контактный. Главный терапевт отметила, что очень важно мыть руки горячей водой на протяжении 20-60 секунд. "Считается, что при температуре 58 градусов этот вирус не выдерживает. <...> Если мыть руки перед каждым приемом пищи, после того, как мы вернулись с улицы, то мы очень серьезно минимизируем этот контактный путь", - пояснила она.

Кроме того, эксперт отметила, что не следует дотрагиваться до лица, носа, глаз и рта. Также важно избегать мест, где много людей, "жить как-то немножко потише", временно ограничить поцелуи и рукопожатия, соблюдать дистанцию в метр-полтора между людьми.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Минск надеется, что РФ разрешит транзит по своей территории белорусским туристам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС