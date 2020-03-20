Главный терапевт Минздрава советует избегать лифтов и протирать кнопки из-за коронавируса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина считает, что в период распространения новой коронавирусной инфекции необходимо избегать замкнутых небольших пространств, особенно, лифтов, дезинфицировать в них кнопки, а также есть только хорошо прожаренное мясо.

"Есть свод правил, очень нехитрых, обычных профилактических правил, которые при их соблюдении ну практически сводят на нет возможность этот вирус подцепить. <...> Надо проветривать помещения, стараться не находиться в маленьких помещениях, где есть определенная скученность людей, <...> в нашем обиходе это лифты. <...> Протирать гаджеты, <...> дверные ручки, кнопки лифтов, перила и так далее, карточки, которыми мы тоже расплачиваемся. Я бы также порекомендовала не ходить в зоопарки, <...> есть хорошо прожаренное мясо", - сказала она в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

Драпкина напомнила, что известны три способа передачи этого вируса: воздушно-капельный - "чихание, разговор, сморкание, когда что-то попадает на собеседника"; воздушно-пылевой и контактный. Главный терапевт отметила, что очень важно мыть руки горячей водой на протяжении 20-60 секунд. "Считается, что при температуре 58 градусов этот вирус не выдерживает. <...> Если мыть руки перед каждым приемом пищи, после того, как мы вернулись с улицы, то мы очень серьезно минимизируем этот контактный путь", - пояснила она.

Кроме того, эксперт отметила, что не следует дотрагиваться до лица, носа, глаз и рта. Также важно избегать мест, где много людей, "жить как-то немножко потише", временно ограничить поцелуи и рукопожатия, соблюдать дистанцию в метр-полтора между людьми.