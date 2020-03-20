Члены правительства Ставрополья сдают тесты на коронавирус после госпитализации врача

СТАВРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Члены правительства Ставропольского края проходят тестирование на коронавирус после госпитализации медика и введения частичного карантина в региональном Минздраве. Об этом сообщил в пятницу губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

"Краевые органы власти работают. Руководство нашего Минздрава, сотрудники ведомства, правительство [Ставропольского края], работники аппарата тоже сдают анализы. Результаты - отрицательные. Но тестирование продолжается", - написал Владимиров.

Губернатор отметил, что в регионе проводится тестирования всех, кто мог контактировать с госпитализированным врачом или с людьми из ее ближайшего окружения.

"500 человек проверили вчера, еще 700 будет за сегодня. Сейчас мы выявили еще 11 подозрений на коронавирус. Все из окружения госпитализированной вчера пациентки с подозрением на коронавирус. Материалы для получения точного заключения мы направили в Новосибирск", - написал глава региона.

В четверг глава региона Владимир Владимиров сообщил о выявленном случае подозрения на коронавирус на Ставрополье, пробы пациентки направлены для подтверждения в научный центр "Вектор" в Новосибирск. В Минздраве края сообщили, что пациентка является врачом и принимала участия в министерском мероприятии. В ведомстве был частично введен карантин, однако Минздрав продолжает работу, в том числе в дистанционном режиме.

Все люди с подозрением на коронавирус изолированы и находятся под наблюдением врачей. В общей сложности в крае на профилактическом карантине находятся более 300 человек.