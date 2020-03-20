МИД Франции получил запрос посольства РФ относительно россиян на Costa Pacifica

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции получило ноту посольства Российской Федерации относительно ситуации с россиянами, находящимися на борту круизного лайнера Costa Pacifica. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель французского МИД, отвечая на вопрос корреспондента. ТАСС.

"Вербальная нота посольства России, в которой речь идет о данной ситуации, относительно которой вы запрашиваете, была получена нами утром в пятницу. МИД Франции следит за ситуацией совместно с остальными компетентными органами. По остальным вопросам рекомендуем вам обратиться в МВД страны", - сказал официальный представитель.

Ранее генеральный консул России в Марселе Сергей Молчанов сообщил ТАСС, что "посольство России в Париже направило в МИД Франции ноту с просьбой оказать помощь в разрешении ситуации с россиянами, находящимися на лайнере". Вместе с тем дипломат добавил, что "в связи с ограничениями, принятыми властями страны, только граждане Франции могут сойти на берег".

По словам Молчанова, "с большой вероятностью в 19:00 по местному времени (21:00 мск) судно с остальными пассажирами уйдет в Геную, куда прибудет в субботу ранним утром". Он также сообщил, что российские дипломаты в Италии проинформированы о данной ситуации "и готовы оказать соотечественникам все необходимо содействие".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство России в Париже направило ноту в МИД Франции с просьбой разблокировать ситуацию с российскими туристами, которые до сих пор не могут покинуть находящийся вблизи Марселя лайнер. По ее словам, на его борту находятся 35 российских туристов, а также четверо граждан Белоруссии. Судно вышло 3 марта из Буэнос-Айреса, а на 21 марта был запланирован выход на берег в Барселоне всей группы туристов. Однако лайнер вынужден был изменить маршрут в связи с запретом властей Испании на заход круизных судов в порты этой страны и направился в Марсель.

На этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о закрытии с 17 марта французских границ для иностранных граждан в связи с пандемией коронавируса. Согласно последним данным, которые озвучил генеральный директор управления здравоохранения Франции Жером Саломон, число заразившихся коронавирусом в стране выросло до 10995, при этом 1122 пациента находятся в реанимации.