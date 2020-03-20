{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

МИД Франции получил запрос посольства РФ относительно россиян на Costa Pacifica

Ранее генеральный консул России в Марселе сообщил, что посольство России в Париже направило в МИД Франции ноту с просьбой оказать помощь в разрешении ситуации с россиянами, находящимися на лайнере

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции получило ноту посольства Российской Федерации относительно ситуации с россиянами, находящимися на борту круизного лайнера Costa Pacifica. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель французского МИД, отвечая на вопрос корреспондента. ТАСС.

"Вербальная нота посольства России, в которой речь идет о данной ситуации, относительно которой вы запрашиваете, была получена нами утром в пятницу. МИД Франции следит за ситуацией совместно с остальными компетентными органами. По остальным вопросам рекомендуем вам обратиться в МВД страны", - сказал официальный представитель.

Ранее генеральный консул России в Марселе Сергей Молчанов сообщил ТАСС, что "посольство России в Париже направило в МИД Франции ноту с просьбой оказать помощь в разрешении ситуации с россиянами, находящимися на лайнере". Вместе с тем дипломат добавил, что "в связи с ограничениями, принятыми властями страны, только граждане Франции могут сойти на берег".

По словам Молчанова, "с большой вероятностью в 19:00 по местному времени (21:00 мск) судно с остальными пассажирами уйдет в Геную, куда прибудет в субботу ранним утром". Он также сообщил, что российские дипломаты в Италии проинформированы о данной ситуации "и готовы оказать соотечественникам все необходимо содействие".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство России в Париже направило ноту в МИД Франции с просьбой разблокировать ситуацию с российскими туристами, которые до сих пор не могут покинуть находящийся вблизи Марселя лайнер. По ее словам, на его борту находятся 35 российских туристов, а также четверо граждан Белоруссии. Судно вышло 3 марта из Буэнос-Айреса, а на 21 марта был запланирован выход на берег в Барселоне всей группы туристов. Однако лайнер вынужден был изменить маршрут в связи с запретом властей Испании на заход круизных судов в порты этой страны и направился в Марсель.

На этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о закрытии с 17 марта французских границ для иностранных граждан в связи с пандемией коронавируса. Согласно последним данным, которые озвучил генеральный директор управления здравоохранения Франции Жером Саломон, число заразившихся коронавирусом в стране выросло до 10995, при этом 1122 пациента находятся в реанимации.

Теги
РоссияФранцияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В ВОЗ заявили, что успехи в КНР вселяют надежду на победу над пандемией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС