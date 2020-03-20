Иностранцы смогут продлить срок временного пребывания в России из-за коронавируса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Иностранные граждане могут продлить срок российской визы в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Консульского департамента МИД России.

"Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в Россию. Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен. Гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, продлевается срок пребывания на территории Российской Федерации, в том числе в случае, если он уже истек", - говорится в тексте сообщения.

В четверг МВД РФ сообщило, что продлевает всем иностранцам, находящимся в России, срок пребывания в стране из-за распространения коронавируса.

Как отметили в российском внешнеполитического ведомстве для продления визы иностранцы должны обратиться в ближайший территориальный орган МВД. "Возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, находящимся на территории Российской Федерации, - добавили в МИД РФ. - Кроме того, трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы Российской Федерации и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений".

При этом, как резюмировали российские дипломаты, иностранным гражданам, которые проживают на территории России на основании временного разрешения, в случае его истечения, срок действия документа будет продлен.

Ситуация с коронавирусом

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.