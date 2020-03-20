{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Иностранцы смогут продлить срок временного пребывания в России из-за коронавируса

В российском внешнеполитического ведомстве отметили, что для продления визы иностранцы должны обратиться в ближайший территориальный орган МВД

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Иностранные граждане могут продлить срок российской визы в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Консульского департамента МИД России.

"Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в Россию. Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен. Гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, продлевается срок пребывания на территории Российской Федерации, в том числе в случае, если он уже истек", - говорится в тексте сообщения.

В четверг МВД РФ сообщило, что продлевает всем иностранцам, находящимся в России, срок пребывания в стране из-за распространения коронавируса.

Как отметили в российском внешнеполитического ведомстве для продления визы иностранцы должны обратиться в ближайший территориальный орган МВД. "Возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, находящимся на территории Российской Федерации, - добавили в МИД РФ. - Кроме того, трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы Российской Федерации и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений".

При этом, как резюмировали российские дипломаты, иностранным гражданам, которые проживают на территории России на основании временного разрешения, в случае его истечения, срок действия документа будет продлен.

 

Ситуация с коронавирусом

 

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В ВОЗ заявили, что успехи в КНР вселяют надежду на победу над пандемией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС