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Распространение коронавируса нового типа
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Премьер Сербии сообщила о первой смерти из-за коронавируса в стране

Общее число заразившихся коронавирусом в Сербии достигло 135

БЕЛГРАД, 20 марта. /ТАСС/. Первый летальный исход зафиксирован в Сербии у инфицированного коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

"Должна сообщить, что, к сожалению, зафиксирована первая смерть инфицированного коронавирусом. Несколько часов назад в Нови-Саде умер 59-летний мужчина из Кикинды", - сказала премьер на пресс-конференции. Больной заразился от сына своего друга. За жизнь молодого человека также идет борьба, он завез вирус из Италии.

Брнабич отметила, что общее число заразившихся коронавирусом в Сербии возросло в пятницу на 17 человек и достигло 135. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких.

По словам премьера, в рамках борьбы с коронавирусом страна вводит новые запреты. С завтрашнего дня будет полностью остановлен общественный транспорт в Сербии. Кроме того, с 20 часов вечера в воскресенье закроются все кафе, рестораны и торговые центры.

Ранее президент страны Александар Вучич заявил о полном закрытии границ. В стране действует чрезвычайное положение сроком на 90 дней и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение.

Теги
СербияРаспространение коронавируса нового типа
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