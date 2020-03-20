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Распространение коронавируса нового типа

ВОЗ: более 210 тыс. человек в мире заразились новым коронавирусом

Более 9 тыс. умерли

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 210 тыс. человек в мире к настоящему моменту заразились коронавирусом нового вида, более 9 тыс. умерли. Такую статистику привел в пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Ежедневно [заболевание, вызываемое новым коронавирусом] COVID-19, кажется, бьет новые трагические рекорды. О более 210 тыс. случаев заражения на данный момент сообщили в ВОЗ, свыше 9 тыс. человек умерли, - приводятся слова главы организации в "Твиттере" ВОЗ. - Каждая смерть - это трагедия. Но это и мотивация для удвоения усилий и для того, чтобы делать все возможное, чтобы остановить распространение [вируса] и спасти жизни".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана ВОЗ пандемией.

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Распространение коронавируса нового типа
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